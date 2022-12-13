Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля

В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе в прошлом году.

Российские прокуроры в 2022 году добились вывода из-под иностранного контроля пяти стратегических отечественных предприятий. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства при участии главы государства Владимира Путина сделал генеральный прокурор страны Игорь Краснов. Эксперт добавил, что задания выполнялись в судебном порядке. Признаны "ничтожными" соглашения с зарубежными структурами по добыче биоресурсов стоимостью более 5 млрд рублей. Также специалисты остановили отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 млрд рублей. В текущем году в государственную казну вернулось порядка 12 млрд рублей, которые являлись предметом легализации средств.

Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения, и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем дела находятся в стадии рассмотрения. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов добавил, что данное направление необходимо развивать. В частности, это касается пресечения практики преднамеренного и фиктивного банкротства компаний, а также использования суда при выводе объектов из государственной собственности.

Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты.

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