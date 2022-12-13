Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты

Генпрокурор РФ рассказал о важности восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарственные препараты и товары первой необходимости. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства при участии главы государства Владимира Путина. Экперт пояснил, что у коллег появились важные задачи по восстановлению разрушенной инфраструктуры на территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины.

Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов: с 2021 года пресечено более 650 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Фото и видео: YouTube / videomix 3de