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Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты

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Генпрокурор РФ рассказал о важности восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарственные препараты и товары первой необходимости. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства при участии главы государства Владимира Путина. Экперт пояснил, что у коллег появились важные задачи по восстановлению разрушенной инфраструктуры на территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины.

Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов.

Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов: с 2021 года пресечено более 650 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Фото и видео: YouTube / videomix 3de

Теги: генпрокуратура, игорь краснов, лекарства, новые регионы, продукты питания, рост цен
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России,

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