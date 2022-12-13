Краснов: с 2021 года пресечено более 650 тысяч нарушений в сфере ЖКХ

Он подчеркнул, что данная сфера беспокоит многих граждан России.

С 2021 года пресечено более 650 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Краснова, ведомство занималось надзором в сфере ЖКХ. Он подчеркнул, что данная сфера беспокоит многих граждан России. Принятыми мерами были расселены более трех тысяч бараков, а также более 2 млрд рублей были исключены как необоснованно учитываемые в тарифе "денежные средства".

Ранее Краснов заявил, что домой возвращены более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан.

Видео: kremlin.ru