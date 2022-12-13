Генпрокурор РФ Краснов: домой возвращены более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан

Игорь Краснов рассказал о надзоре за частичной мобилизацией.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о том, что домой были возвращены свыше девяти тысяч граждан, которых незаконно мобилизовали на специальную военную операцию. Соответствующей статистикой специалист поделился во время рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным. Он отметил, что работа велась усилиями надзорного ведомства. Многие из этих солдат были направлены на боевые действия несмотря на их состояние здоровья, которое не позволяло этого делать.

Свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live