Генпрокурор РФ поздравил сотрудников ведомства с профессиональным Днем.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил вклад сотрудников прокуратуры в будущее России. В рамках видеопоздравления коллег с профессиональным Днем он отметил, что приветствует сотрудников надзорного ведомства, которые присоединились к российской структуре в связи с проведенными в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиками референдумами о вхождении в состав страны. Он добавил, что в в 2022 году ряды прокуратуры пополнились коллегами из новых регионов, добавив, что "мы - едины".

ерез каждого из нас проходят человеческие судьбы. Это всегда особая ответственность и, безусловно, - неравнодушие ... Благодарю каждого из вас за ежедневный труд и верное служение закону. текст поздравления генпрокурора РФ

Игорь Краснов отдельно поблагодарил ветеранов надзорного ведомства за многолетнее служение законодательству страны. Генеральный прокурор РФ считает, что права и свободы каждого человека, нуждающегося в защите, должны оставаться под пристальным вниманием сотрудников ведомства. Он призвал коллег безусловно отстаивать государственные интересы и интересы общества.

Генпрокурор России поздравил граждан с наступающим Новым годом и Рождеством.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России