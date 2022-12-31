Генпрокурор России поздравил граждан с наступающим Новым годом и Рождеством

Игорь Краснов поздравил коллег с праздниками и сообщил о задачах на 2023 год.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в социальных сетях поздравил граждан страны с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством. Он также обратился к коллегами и ветеранам Генпрокуратуры. По словам эксперта, страна провожает 2022 год достойно, несмотря на то, что на него выпало много испытаний. По словам Краснова, эти трудности продемонстрировали населению, что коллектив Генпрокуратуры крепок, а профессионализм - высок. Он напомнил, что основным приоритетом в работе ведомства остается обеспечение и защита конституционной законности, правопорядка, а также качественное выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач.

В то время, когда кто-то пытался "раскачать" систему российской государственности, органы прокуратуры решали прямо противоположную задачу – укрепляли ее всеми доступными средствами, защищая права граждан, отстаивая интересы. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов добавил, что в наступающем 2023-м году генеральная прокуратура не может себе позволить снизить набранный темп в работе. Он пояснил, что на любые внешние и внутренние вызовы хорошим ответом будет командная работа и эффективные действия. Генпрокурор поблагодарил сотрудников ведомства за принципиальность, настойчивость в достижении целей, за чувство долга и справедливости в вопросе служения Закону.

Минобороны организовало телемост между участниками СВО и их родными к Новому году.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России