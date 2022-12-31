Минобороны организовало телемост между участниками СВО и их родными к Новому году

Военные ЦВо увидели родных из Тувы.

Российское министерство по обороне организовало телемост между участниками специальной военной операцией и их родными к Новому году и Рождеству. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства. В социальных сетях опубликованы кадры проведения данного мероприятия, в котором военнослужащие Центрального военного округа РФ (ЦВО) получили возможность с зоны СВО пообщаться с теми, кто остался в Туве. Перед участниками телемоста также выступили артисты ансамбля песни и пляски, творческий коллектив региона.

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа смогли увидеться и передать теплые слова поддержки родным. пресс-служба Минобороны России

Исполняющий обязанности командира подразделения Азат Фатхутдинов отметил, что это событие стало одним из тех, когда военные с глазу на глаз смогли увидеть отцов и матерей, жен и детей. Он оценил подготовленную культурную программу. Военный пояснил, что руководство хотело создать для бойцов праздничную и уютную атмосферу, поднять моральных дух.

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Фото и видео: Минобороны России

