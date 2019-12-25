В Кингисеппском районе 85 камер подключили к программе "Безопасный город"

Доступ к видеоинформации и аналитике с любой подключенной камеры предоставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским службам районов и правительства Ленинградской области.

К региональной системе интеллектуального видеонаблюдения и аналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" подключены 85 камер в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Камеры видеонаблюдения, размещенные в Усть-Луге, Кингисеппе, Ивангороде, Котельском и Вистино передают данные в Региональный мониторинговый центр, управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области. Благодаря функции распознавания номеров они позволяют отслеживать перемещение автомобилей в режиме реального времени – везде, где есть такие камеры, а также автоматически определять марку и модель транспортного средства.

Доступ к видеоинформации и аналитике с любой подключенной камеры предоставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским службам районов и правительства Ленинградской области.

За 9 месяцев 2022 года в Ленинградской области органами правопорядка при помощи данных программы "Безопасный город" было выявлено 93 преступления, раскрыто 146.

Фото: правительство Ленобласти