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В Кингисеппском районе 85 камер подключили к программе "Безопасный город"
Сегодня, 13:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппском районе 85 камер подключили к программе "Безопасный город"

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Доступ к видеоинформации и аналитике с любой подключенной камеры предоставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским службам районов и правительства Ленинградской области.

К региональной системе интеллектуального видеонаблюдения и аналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" подключены 85 камер в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Камеры видеонаблюдения, размещенные в Усть-Луге, Кингисеппе, Ивангороде, Котельском и Вистино передают данные в Региональный мониторинговый центр, управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленинградской области. Благодаря функции распознавания номеров они позволяют отслеживать перемещение автомобилей в режиме реального времени – везде, где есть такие камеры, а также автоматически определять марку и модель транспортного средства.

Доступ к видеоинформации и аналитике с любой подключенной камеры предоставляется органам правопорядка, дежурно-диспетчерским службам районов и правительства Ленинградской области.

За 9 месяцев 2022 года в Ленинградской области органами правопорядка при помощи данных программы "Безопасный город" было выявлено 93 преступления, раскрыто 146. 

Фото: правительство Ленобласти

Теги: безопасный город, камеры, кингисепп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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