Полиция Петербурга изъяла машины у 160 таксистов

В результате рейда "Нелегальное такси" в Петербурге полицейские изъяли 159 автомобилей. Водители нарушали законодательство, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Рейд прошел 25 мая. Проверка проходила во всех районах города и области из-за участившихся преступлений с участием таксистов. Было выявлено, что у 163 водителей не было лицензии, 25 из них и вовсе не имели права работать в сфере таксомоторных перевозок.
Два водителя находились пьяными за рулем. Всего было зарегистрировано 340 различных нарушений. Изъятые машины поместили на спецстоянку.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейский спас пожилую женщину из задымленного подъезда в Колпино.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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