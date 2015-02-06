Полиция Петербурга изъяла машины у 160 таксистов

В МВД подвели итоги первого дня рейда.

В результате рейда "Нелегальное такси" в Петербурге полицейские изъяли 159 автомобилей. Водители нарушали законодательство, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Рейд прошел 25 мая. Проверка проходила во всех районах города и области из-за участившихся преступлений с участием таксистов. Было выявлено, что у 163 водителей не было лицензии, 25 из них и вовсе не имели права работать в сфере таксомоторных перевозок.

Два водителя находились пьяными за рулем. Всего было зарегистрировано 340 различных нарушений. Изъятые машины поместили на спецстоянку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейский спас пожилую женщину из задымленного подъезда в Колпино.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО