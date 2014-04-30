В Сирии при обстреле погибли пять мирных граждан

Также были ранены шесть человек.

Пятеро мирных жителей Алеппо погибли в результате атаки артиллерии с территории районов, подконтрольных Вооруженным силам Турции. Также шестеро человек были ранены, включая двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным различных агентств, по районам Алеппо были выпущены около 200 ракет и артиллерийских снарядов. Под обстрелами оказались мирные жители, а также дома и объекты инфраструктуры.

7 апреля 2021 года в период с 18:30 до 19:10 мск в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных Вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Телль-Рифат провинции Алеппо, погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей. сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирии



Отметим, что в Дамаске относятся к вооруженному присутствию Турции как к незаконной оккупации.

Ранее СМИ сообщали, что техника ВС НАТО переброшена из Польши к российским границам.

Фото: pixabay.com