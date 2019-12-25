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Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о первых симптомах
Сегодня, 9:24
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nastya960

Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о первых симптомах

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Спортсмен по возвращении из Франции самостоятельно пошел сдавать анализы на коронавирус/

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Пётр Тюшкевич, у которого ранее подтвердился коронавирус, рассказал в Instagram  о первых симптомах заболевания.

Спортсмен по возвращении из Франции самостоятельно пошел сдавать анализы на коронавирус, хотя симптомов у него никаких не наблюдалось. В первый день по возращении Тюшкевич чувствовал себя хорошо, а на второй у него запершило в горле, появился сухой кашель и давление в верхней части груди. Ночью у спортсмена поднялась температура до 39 градусов, которую было никак не сбить.

Сейчас Пётр Тюшкевич находится в московской клинике.  

*Кайтсёрфинг – это катание на доске по воде с кайтом (большим воздушным змеем) и выполнение различных прыжков. 

Ранее Piter.TV рассказал, кто из знаменитостей заболел коронавирусом. 

Фото: Instagram/ petertyushkevich

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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