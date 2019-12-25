Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о первых симптомах

Спортсмен по возвращении из Франции самостоятельно пошел сдавать анализы на коронавирус/

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Пётр Тюшкевич, у которого ранее подтвердился коронавирус, рассказал в Instagram о первых симптомах заболевания.

Спортсмен по возвращении из Франции самостоятельно пошел сдавать анализы на коронавирус, хотя симптомов у него никаких не наблюдалось. В первый день по возращении Тюшкевич чувствовал себя хорошо, а на второй у него запершило в горле, появился сухой кашель и давление в верхней части груди. Ночью у спортсмена поднялась температура до 39 градусов, которую было никак не сбить.

Сейчас Пётр Тюшкевич находится в московской клинике.

*Кайтсёрфинг – это катание на доске по воде с кайтом (большим воздушным змеем) и выполнение различных прыжков.

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Фото: Instagram/ petertyushkevich