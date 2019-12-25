Чемпион мира по кайтсёрфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Сейчас он находится в инфекционной больнице.

Чемпион мира по кайтсёрфингу из Петербурга Пётр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 15 марта, в своём Instagram-аккаунте.

Сейчас он находится в инфекционной больнице. Пётр стал одним из 50-и заразившихся вирусом в России.

Молодой спортсмен отметил, что у него нет паники, но посоветовал подписчикам поменьше выходить из дома и бывать в людных местах.

Ранее мы сообщили, что в "Пулково" не выпускают из самолёта, пока не измерят температуру и не проанкетируют.

Фото: Pixabay