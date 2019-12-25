В "Пулково" не выпускают из самолета, пока не измерят температуру и не проанкетируют

Также в аэропорту заметили "карантинные боксы".

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что в аэропорту "Пулково" проводят специальные мероприятия для того чтобы предотвратить развитие коронавируса на территории России. Прилетевших не выпускают из самолета, пока не измерят температуру и не проанкетируют. Об этом один из пассажиров рассказал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор снимков уточняет, что люди относятся к мерам предосторожности с пониманием. Присутствующие шутят и помогают друг другу, одалживая письменные ручки. В комментариях отмечают, что "возвращались в страну вчера, но ничего такого не наблюдали".

Также в аэропорту заметили "карантинные боксы":

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор рассказал, где петербуржцам провериться на коронавирус

Фото: vk.com/spb_today