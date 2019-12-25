Роспотребнадзор рассказал, где петербуржцам провериться на коронавирус

Врачи отметили, что человек не может самостоятельно определить симптомы болезни.

Специлисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, где можно провериться на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь, медики настоятельно рекомендуют петербуржцам, вернувшимся из других стран, позвонить по номеру 112 в штаб по борьбе с инфекцией. После чего необходимо вызвать врача на дом.

Тогда медики смогут сообщить о пациенте в районное управление Роспотребнадзопра. Санитарный врач выпишет постановление, и пациент получит больничный лист.

Специалисты отметили, что человек сам не может понять заразился он коронавирусной инфекцией или нет.

Только врач может определить болезнь. Если у петербуржца обнаружат симптомы инфекции, то его доставят в больницу имени Боткина.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику.

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