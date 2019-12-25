Петербуржцы продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику

Спрос на автобусные билеты вырос на 5% по сравнению с мартом 2019-ого года.

Жители Петербурга и Ленинградской области не прекращают поездки в Финляндию и Прибалтику, несмотря на коронавирус.

Спрос на автобусные билеты вырос на 5% по сравнению с весной прошлого года.

Петербуржцы продолжают покупать недорогие билеты на рейсовые автобусы Ecolines и Lux Express.

Билеты никто не возвращает. Исключения составляют только те путешественники, чьи рейсы отменили авиакомпании.

Ранее мы сообщили, что Финляндия не стала отговаривать своих граждан от поездок в Петербург на волне сообщений о коронавирусе.

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