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Петербуржцы продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику
Сегодня, 14:08
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arteliseev

Петербуржцы продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику

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Спрос на автобусные билеты вырос на 5% по сравнению с мартом 2019-ого года.

Жители Петербурга и Ленинградской области не прекращают поездки в Финляндию и Прибалтику, несмотря на коронавирус.

Спрос на автобусные билеты вырос на 5% по сравнению с весной прошлого года.

Петербуржцы продолжают покупать недорогие билеты на рейсовые автобусы Ecolines и Lux Express.

Билеты никто не возвращает. Исключения составляют только те путешественники, чьи рейсы отменили авиакомпании. 

Ранее мы сообщили, что Финляндия не стала отговаривать своих граждан от поездок в Петербург на волне сообщений о коронавирусе.

Фото: Pixabay

Теги: виза, коронавирус, пандемия, финка, финскиепродукты, шенген
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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