Петербуржцы продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику

Жители Петербурга и Ленинградской области не прекращают поездки в Финляндию и Прибалтику, несмотря на коронавирус.
Спрос на автобусные билеты вырос на 5% по сравнению с весной прошлого года.
Петербуржцы продолжают покупать недорогие билеты на рейсовые автобусы Ecolines и Lux Express.
Билеты никто не возвращает. Исключения составляют только те путешественники, чьи рейсы отменили авиакомпании.
Ранее мы сообщили, что Финляндия не стала отговаривать своих граждан от поездок в Петербург на волне сообщений о коронавирусе.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )