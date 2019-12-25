Финляндия не стала отговаривать своих граждан от поездок в Петербург на волне сообщений о коронавирусе

Туристов может ждать только проверка на повышенную температуру.

Финляндия посоветовала своим гражданам не отказываться от запланированных поездок в Петербург после массовых сообщений и новостей об эпидемии коронавируса. Об этом сообщило генкосульство Финляндии в Северной столице в официальной группе "ВКонтакте".

Ситуацию с коронавирусом в городе-соседе финны называют спокойной, но туристы, отмечают в консульстве, должны быть готовы к ряду особых мер со стороны российских властей. В поезде "Аллегро", следующем из Хельсинки в Петербург и обратно, пассажирам могут произвольно измерять температуру и при случае отправить в больницу. Такую меру приняли еще 8 марта.

На сегодняшний день в Петербурге официально зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом, еще 87 "подозреваемых" находятся под наблюдением в Боткинской больнице. Вскоре под карантинный центр для возможных коронавирусных больных приспособят пансионат под городом.

Через неделю в Хельсинки и Петербурге начнут продажу билетов на поезда к матчам ЧЕ.

Фото: Piter.TV