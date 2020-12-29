Врачи назвали симптомы дефицита витамина B12, которые часто пропускают

Нельзя допускать, чтобы недостаток витамина стал критически низким, так как это может привести к необратимым последствиям.

Витамин B12 является одним из важнейших для здоровья организма веществ. Он помогает вырабатывать эритроциты, производить ДНК, а также играет главную роль в работе мозга. Есть несколько симптомов, которые указывают на дефицит этого витамина в организме. Об этом сообщило издание Express.

При дефиците B12 возникают постоянные покалывания в конечностях. Еще одним ранним признаком является изменение цвета языка, также он может опухнуть. Эта опухлость может даже приносить болезненные ощущения.

Еще одним симптомом, который часто игнорируется, является частичная потеря зрения. При недостатке B12 зрение становится туманным и размытым.

Больше всего В12 содержится в продуктах животного происхождения (рыба, мясо, молоко). Нельзя допускать, чтобы недостаток витамина стал критически низким, так как это может привести к необратимым последствиям.

Ранее специалисты назвали ежедневную дозу витамина D.

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