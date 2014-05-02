МЧС: в Петербурге подует сильный ветер 30 октября

В МЧС по Петербургу предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 октября. В регионе подует сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Порывы будут достигать 23 м/с. Синоптик Александр Колесов рассказал, что завтра в Неве поднимется уровень воды из-за ветра. Но наводнения быть не должно.
Сегодня, 29 октября, в Петербурге будет дождливо и очень тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
Столбики термометров покажут +13 градусов в Северной столице и +14 в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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