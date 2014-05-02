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МЧС: в Петербурге подует сильный ветер 30 октября
Сегодня, 13:25
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МЧС: в Петербурге подует сильный ветер 30 октября

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Порывы будут достигать 23 м/с.

В МЧС по Петербургу предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 октября. В регионе подует сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Порывы будут достигать 23 м/с. Синоптик Александр Колесов рассказал, что завтра в Неве поднимется уровень воды из-за ветра. Но наводнения быть не должно. 

Сегодня, 29 октября, в Петербурге будет дождливо и очень тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Столбики термометров покажут +13 градусов в Северной столице и +14 в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, сильный ветер, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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