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В Петербург в субботу пришло аномальное тепло
Сегодня, 9:05
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В Петербург в субботу пришло аномальное тепло

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Днем потеплеет до +13 градусов.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге будет дождливо и очень тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Столбики термометров покажут +13 градусов в Северной столице и +14 в Ленобласти. Синоптик добавил, что данные климатические условия являются аномальными. Подует юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 9 м/с. 

Атмосферное давление будет резко падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В воскресенье горожане смогут отдохнуть от дождей. В город придет похолодание, подует сквозной ветер. 

Ранее на Piter.tv: в первую неделю ноября может выпасть снег.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальное тепло, климат, погода, природа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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