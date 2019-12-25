В Петербург в субботу пришло аномальное тепло

Днем потеплеет до +13 градусов.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге будет дождливо и очень тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров покажут +13 градусов в Северной столице и +14 в Ленобласти. Синоптик добавил, что данные климатические условия являются аномальными. Подует юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 9 м/с.

Атмосферное давление будет резко падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В воскресенье горожане смогут отдохнуть от дождей. В город придет похолодание, подует сквозной ветер.

Ранее на Piter.tv: в первую неделю ноября может выпасть снег.

Фото: Piter.tv