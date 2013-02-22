Синоптик Куткевич: в первую неделю ноября может выпасть снег

Куткевич добавил, что «первый снег может выпасть, но, пока земля не промерзла, он будет быстро таять".

Синоптик Юрий Куткевич рассказал, что в Петербурге пока не ожидается похолодания, которое принесет устойчивый снежный покров. Об этом он сообщил телеканалу "Санкт-Петербург".

По предварительному прогнозу, теплая погода будет сменяться холодной, ночью местами возможны заморозки. При этом в первую неделю ноября серьезного снегопада не ожидается.

Куткевич добавил, что "первый снег может выпасть, но, пока земля не промерзла, он будет быстро таять. Первая неделя ноября, до 7-го числа, сохранит тепло. Снежный покров до этого ждать не приходится". В первую неделю ноября, вероятнее всего, осадки будут выпадать в виде дождя, но вероятность первого снега исключать не стоит.

Ранее в Ленобласти 28 октября будет дождливо и до +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv

