Ночью Петербург повторил температурный максимум 1967 года

Воздух прогрелся до +10 градусов. Для октября такие значения являются аномальными.

В Петербурге ночь на 29 октября стала самой теплой в этом месяце за последние 55 лет. Столбики термометров показали +9,7 градусов. Последний раз такие показатели были зафиксированы в 1967 году. Об этом сообщил в своем tg-канале синоптик Александр Колесов.

В Северную столицу пришел "теплый" циклон. Днем в городе воздух прогреется до +12 градусов. К обеду в городе на Неве начнется дождь. Вечером усилится ветер.

В воскресенье в Неве поднимется уровень воды из-за сильных порывов. Но наводнения быть не должно.

Ранее на Piter.tv: в Петербург в субботу пришло аномальное тепло.

Фото: Pxhere