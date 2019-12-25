Ночью Петербург повторил температурный максимум 1967 года

В Петербурге ночь на 29 октября стала самой теплой в этом месяце за последние 55 лет. Столбики термометров показали +9,7 градусов. Последний раз такие показатели были зафиксированы в 1967 году. Об этом сообщил в своем tg-канале синоптик Александр Колесов.
В Северную столицу пришел "теплый" циклон. Днем в городе воздух прогреется до +12 градусов. К обеду в городе на Неве начнется дождь. Вечером усилится ветер.
В воскресенье в Неве поднимется уровень воды из-за сильных порывов. Но наводнения быть не должно.
Ранее на Piter.tv: в Петербург в субботу пришло аномальное тепло.
Фото: Pxhere
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