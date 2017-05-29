В Петербурге 24 октября порывы ветра достигнут 15 м/с

Стихия бушует и сегодня.

В Петербурге 24 октября ожидается ухудшение погоды. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра местами порывы ветра достигнут до 15 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Стихия бушует и сегодня, 23 октября, в связи с чем объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В Смольном петербуржцев попросили соблюдать особую осторожность в этот период.

При этом 22 октября Северная столица пережила самую теплую ночь за всю историю наблюдений. С утра столбики термометров показывали +12 градусов, а ночью температура достигла +12,7 градусов.

Фото: Piter.TV