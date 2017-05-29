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В Петербурге 24 октября порывы ветра достигнут 15 м/с
Сегодня, 12:58
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В Петербурге 24 октября порывы ветра достигнут 15 м/с

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Стихия бушует и сегодня.

В Петербурге 24 октября ожидается ухудшение погоды. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра местами порывы ветра достигнут до 15 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. 

Стихия бушует и сегодня, 23 октября, в связи с чем объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В Смольном петербуржцев попросили соблюдать особую осторожность в этот период. 

При этом 22 октября Северная столица пережила самую теплую ночь за всю историю наблюдений. С утра столбики термометров показывали +12 градусов, а ночью температура достигла +12,7 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сильный ветер, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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