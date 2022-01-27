"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ветра

На побережье его порывы могут достигать 15 м/с.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями, рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 21 октября до 21:00 22 октября на территории Северной столицы ожидается сильный ветер. На побережье его порывы могут достигать 15 м/с.

Городская администрация обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность в этот период.

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов предупредил петербуржцев о похолодании.

Фото: Piter.TV