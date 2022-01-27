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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ветра
Сегодня, 8:20
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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ветра

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На побережье его порывы могут достигать 15 м/с.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями, рассказали в пресс-службе Смольного. 

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 21 октября до 21:00 22 октября на территории Северной столицы ожидается сильный ветер. На побережье его порывы могут достигать 15 м/с. 

Городская администрация обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность в этот период. 

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов предупредил петербуржцев о похолодании. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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