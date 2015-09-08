В Петербурге 22 октября ожидается сильный ветер

Порывы будут достигать 15 м/с.

В Петербурге во вторник, 22 октября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Пешеходов и автомобилистов просим быть внимательными и аккуратными на дорогах.

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Фото: Piter.tv