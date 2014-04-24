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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании
Сегодня, 10:10
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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании

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Предстоящей ночью через регион пройдет атмосферный фронт.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе заканчивается период отличной погоды. 

Под влиянием циклона с Атлантики антициклон отходит к югу. Облачность 21 октября продолжит увеличиваться, становиться все плотнее. Также сегодня возможен небольшой дождь. 

Предстоящей ночью через регион пройдет атмосферный фронт, однако на температуре это заметно не скажется. В понедельник в Петербурге до +10 градусов, а завтра, 22 октября, может быть даже и до +13 градусов.  

Так что эта неделя еще относительно теплая с температурой в районе +10 градусов, но с ветрами и небольшими дождями. Ну а впереди похолодание должно быть, пора уже. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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