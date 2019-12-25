В Петербурге 21 октября станет больше облаков

При этом, вероятность дождей будет невелика.

В понедельник Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора далёкого североатлантического циклона, выходящего своим центром в западную часть акватории Баренцева моря. Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", облаков в небе станет больше. При этом, в Петербурге вероятность дождей будет невелика, а по Ленобласти местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха 21 октября в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с..

Во вторник местами пройдут небольшие дожди и +12…+14 градусов.

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Фото: Piter.tv