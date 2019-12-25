Петербург пережил самую тёплую ночь за всю историю наблюдений

Температурное распределение в течение ночи было необычным для осенне-зимнего сезона.

Сегодняшняя ночь на 22 октября стала самой теплой за весь период инструментальных метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Уже с утра столбики термометров показывали +12 градусов, а ночью температура достигла +12,7 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Температурное распределение в течение ночи было необычным для осенне-зимнего сезона. Под влиянием циклонов, находящихся к северу от региона, западный воздушный поток принёс в город тёплый воздух с Атлантики. Именно поэтому температура в течение ночи почти не колебалась, что стало ожидаемым после вчерашних прогнозов.

Минимальная температура в Санкт-Петербурге зафиксирована около +9,9 градусов, что уже выше предыдущего рекорда +9,3 градусов, установленного в ночь на 22 октября 2008 года. Во второй половине ночи потоки тёплого воздуха продолжили поступать в город, и температура снова начала подниматься.

Днём 22 октября в городе сохранится ветреная погода, температура достигнет +12…+14 градусов, дождь ожидается ближе к ночи.

Фото: Piter.tv