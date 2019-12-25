  1. Главная
"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 25 и 26 августа
Сегодня, 14:20
По данным Смольного, местами ожидаются ливни.

В Петербурге с 23:00 25 августа до 09:00 26 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и тумана. По данным Смольного, местами ожидаются ливни. 

Городское правительство обратилось к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность в связи с высоким риском ДТП. Кроме того, по возможности избегайте приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. 

А закончатся осадки в Северной столице к концу текущей недели. Немного повысятся дневные температуры – до +18…+20 градусов. 

Фото: Piter.TV 

