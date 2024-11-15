  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дожди в Петербурге прекратятся к 29 августа
Сегодня, 10:22
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дожди в Петербурге прекратятся к 29 августа

0 0

При этом немного повысятся дневные температуры – до +18…+20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. По словам специалиста, пока изменений не предвидится. 

Циклон постепенно заполняется, дожди кратковременного характера, но локальные, ожидаются каждый день, да и фон температуры остается немного пониженным. 

Александр Колесов, синоптик 

Только к 29 августа атмосферное давление повысится так, что осадки прекратятся. Это повышение не продолжительно, впереди намечаются новые циклоны. При этом немного повысятся дневные температуры – до +18…+20 градусов. 

На этой неделе максимальные дневные температуры в Петербурге +15…+17 гр., это на 3-4 гр. ниже нормы для конца августа. 

Александр Колесов, синоптик 

Сегодня, 25 августа, местами выпадет до 20 миллиметров осадков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии