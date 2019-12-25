В Петербурге 25 августа местами выпадет до 20 миллиметров осадков

Бригады "Водоканала" возьмут под особый контроль территории у социальных объектов, остановок, станций метро и крупные перекрестки.

В Петербурге 25 августа пройдут дожди, местами ожидаются ливни. В среднем может выпасть до 20 миллиметров осадков, сообщили в "Водоканале".

Система водоотведения предприятия находится в исправном состоянии. В случае выпадения сильных дождей объем воды превысит пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети. В таком случае на улицах возникнут временные скопления воды.

"Водоканал Петербурга" эксплуатирует и обслуживает канализационные сети, которые находятся на балансе предприятия. На определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.). Пресс-служба "Водоканала"

Бригады "Водоканала" возьмут под особый контроль территории у социальных объектов, остановок, станций метро и крупные перекрестки. Информацию о скоплениях воды получится сообщить по телефонам: 004 и 576-14-83.

