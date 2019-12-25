Петербург 25 августа находится в центре циклона

Днём на 4-5 градусов ниже климатических значений

В понедельник синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует центральная часть циклона "Северин". В зоне его влияния ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температурный фон в дневные часы будет на 4-5 градусов ниже климатических значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 25 августа в Петербурге +14…+16 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер северный 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник временами будут идти дожди, ночью +9…+11 градусов, днём +15…+17 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv