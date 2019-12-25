У Малоохтинского моста обнаружили шведские трубы XVII века

Технология изготовления канализационной трубы предполагала расщепление дерева вдоль волокон, удаление внутренней части ствола и последующее соединение половинок бревна посредством крепления полосами бересты.

Исследовательские работы у Малоохтинского моста на Свердловской набережной принесли любопытную находку: ученые обнаружили фрагменты древней водопроводной системы шведского периода, относящиеся ко времени существования поселения Ниен, предшественника нынешнего Санкт-Петербурга. Информацию об этом распространили представители Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

По словам сотрудника Центра Максима Бажина, найденная конструкция представляла собой оригинальную инженерную разработку той эпохи. Технология изготовления канализационной трубы предполагала расщепление дерева вдоль волокон, удаление внутренней части ствола и последующее соединение половинок бревна посредством крепления полосами бересты. Длина каждой секции трубопровода варьировалась от пяти до шести метров, а отдельные сегменты стыковались друг с другом.

Команда исследователей извлекла приблизительно 80-метровый фрагмент древней шведской канализации. Начало каждого отрезка располагалось возле отдельного дома, построенного в эпоху шведского господства, а заканчивалась труба либо непосредственно в реке Неве, либо в защитных рвах крепости. Археолог Максим Бажин описал назначение системы как дренажную конструкцию, необходимую для отвода воды и осушения частных владений и прилегающей территории.

Ранее археологи Петербурга заявили, что культурный слой XVIII века сохранился не везде.

