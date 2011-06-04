Археологи Петербурга заявили, что культурный слой XVIII века сохранился не везде

Наводнения уничтожили следы жизни первых горожан.

Археологи отмечают, что Санкт-Петербург имеет уникальные особенности с точки зрения исследований. Следы жизни горожан XVIII века в некоторых районах города найти практически невозможно.

По словам сотрудника ЦСА ИИМК РАН Екатерины Кононович, культурный слой формировался с 1703 года, но наводнения и постоянные подсыпки грунта изменили его структуру. В результате слои петровской эпохи часто разрушены или смещены.

Кононович пояснила, что "каждое наводнение, которых было до двух в год, перемещало почву и сносило культурный слой". Поэтому археологи не всегда могут зафиксировать объекты того времени.

История исследований началась в 1952 году, когда археолог Александр Грач впервые заложил раскоп у Кунсткамеры. Активные работы ведутся последние 20 лет в связи с экспертизами земельных участков под застройку.

Несмотря на сложности, специалисты находят значимые объекты. Так, на Петроградской стороне при раскопках Козьего болота обнаружили останки первых строителей Петербурга. По ним ученые реконструировали внешность людей, живших в начале XVIII века.

Ранее сообщалось, что единственный городской трилобит Петербурга уничтожен неизвестными вандалами.

Фото: ЦСА ИИМК РАН