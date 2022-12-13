Петербургский ЗакС предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

При принятии законопроекта штрафы смогут выписывать сотрудники полиции.

Депутаты петербургского ЗакСа поддержали в первом чтении изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ, которые позволят полиции штрафовать владельцев опасных пород собак за выгул питомцев без намордника и поводка.

Штрафы за нарушение правил выгула опасных собак авторы законопроекта предлагают установить до трех тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей и до 30 тысяч рублей – для организаций. Что касается организаций, то тут подразумеваются приюты для собак.

Как указано в пояснительной записке, перечень потенциально опасных пород собак утверждается правительством РФ. В настоящее время в списке числятся 12 пород и их метисы.

В феврале в Петербурге питбуль напал на ребенка. По информации Piter.tv, инцидент произошел у дома № 29 на улице Пионерстроя, когда хозяин пса снял намордник с питомца и спустил его с поводка. Агрессивная собака набросилась на школьницу.

Фото: unsplash.com (anniespratt)