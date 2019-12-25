Благодаря нейросети ГАТИ Петербурга собственникам зданий с наледью на крыше назначили 2 млн рублей штрафов

Восемь комплексов с нейросетью ежедневно курсируют по 18 районам города.

Этой зимой нейросетевой комплекс "Городовой" выявил образование наледи на кровлях 20 нежилых зданий. Всего собственникам назначили 2 млн рублей штрафов, сообщили в ГАТИ Петербурга 10 марта.

Восемь комплексов с нейросетью ежедневно курсируют по 18 районам города. Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер, установленных в машины, и выявляет девять видов нарушений правил благоустройства. Одно из них – скопление льда на крышах зданий.

Напомним, по информации синоптика Александра Колесова, к концу недели циклон может принести мокрый снег. Поэтому инспекция продолжит контроль содержания кровель.

Ранее мы рассказывали о том, что с 23 февраля на эксплуатационной маркировке в Петербурге выявили 40 авто.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга