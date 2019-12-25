К 13 марта в Петербург придет похолодание

В ночь на 14 марта ожидается циклон, который принесет осадки в виде снега и мокрого снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в город к середине недели придет похолодание. Также специалист подвел погодные итоги предыдущих дней.

Так, 9 марта солнце светило 6,9 часов, что является самым продолжительным временем в этом году. А 8 марта воздух прогрелся только до +7,1 градусов. В целом, в последние дни отклонение температуры от нормы достигало 4…6 градусов.

В течение двух дней начавшейся недели теплая погода в нашем регионе сохранится. Максимальные температуры сегодня и завтра в Петербурге – до +4…+6 гр., да и без осадков в эти дни, хотя и облачно. Александр Колесов, синоптик

С 13 марта в ночные часы будут отрицательные температуры даже в Петербурге. В ночь на 14 марта ожидается циклон, который принесет осадки в виде снега и мокрого снега.

Фото: Piter.TV