С 23 февраля на эксплуатационной маркировке в Петербурге выявили 40 авто

Штраф за нарушение при автоматической фиксации составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

С 23 февраля в Петербурге вступили в силу поправки в закон города об административной ответственности для водителей за парковку машин на эксплуатационной маркировке. О запрете узнали еще не все автомобилисты, рассказали в ГАТИ 7 марта.

За почти две недели комплексы инспекции выявили 40 авто на маркировке. Штраф за нарушение при автоматической фиксации составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

Маркировка помогает предотвратить случаи несвоевременного вывоза мусора и чрезвычайные ситуации.

Уважаемые водители! Просим вас соблюдать правила города ради общей безопасности и комфорта жителей! Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: нарушений при производстве работ в Петербурге стало меньше на 14% за год.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга