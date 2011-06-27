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С 23 февраля на эксплуатационной маркировке в Петербурге выявили 40 авто
Сегодня, 11:29
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С 23 февраля на эксплуатационной маркировке в Петербурге выявили 40 авто

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Штраф за нарушение при автоматической фиксации составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

С 23 февраля в Петербурге вступили в силу поправки в закон города об административной ответственности для водителей за парковку машин на эксплуатационной маркировке. О запрете узнали еще не все автомобилисты, рассказали в ГАТИ 7 марта. 

За почти две недели комплексы инспекции выявили 40 авто на маркировке. Штраф за нарушение при автоматической фиксации составляет 3 тыс. рублей для физических лиц и 150 тыс. рублей – для юридических.

Маркировка помогает предотвратить случаи несвоевременного вывоза мусора и чрезвычайные ситуации. 

Уважаемые водители! Просим вас соблюдать правила города ради общей безопасности и комфорта жителей!

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: нарушений при производстве работ в Петербурге стало меньше на 14% за год. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, эксплуатационная маркировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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