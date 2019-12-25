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В Петербурге упрощен порядок нанесения эксплуатационной разметки
Вчера, 9:44
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В Петербурге упрощен порядок нанесения эксплуатационной разметки

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Маркировка помогает организовать пространство во дворах.

В Петербурге упростили порядок размещения эксплуатационной маркировки. Для ее нанесения теперь не надо разрабатывать отдельные проектные решения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Разметка помогает организовать пространство во дворах: она отделяет зоны, где нельзя парковаться, сохраняет проезд для спецтехники и доступ к контейнерным площадкам.

Первую маркировку в Северной столице нанесли в 2024 году в муниципальном образовании "Коломяги". С зимы прошлого года ГАТИ контролирует соблюдение запрета на стоянку в обозначенных зонах. 

Теперь муниципалитетам использовать этот инструмент для организации пространства во дворах будет проще. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, эксплуатационная маркировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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