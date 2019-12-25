В Петербурге упрощен порядок нанесения эксплуатационной разметки

Маркировка помогает организовать пространство во дворах.

В Петербурге упростили порядок размещения эксплуатационной маркировки. Для ее нанесения теперь не надо разрабатывать отдельные проектные решения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Разметка помогает организовать пространство во дворах: она отделяет зоны, где нельзя парковаться, сохраняет проезд для спецтехники и доступ к контейнерным площадкам.

Первую маркировку в Северной столице нанесли в 2024 году в муниципальном образовании "Коломяги". С зимы прошлого года ГАТИ контролирует соблюдение запрета на стоянку в обозначенных зонах.

Теперь муниципалитетам использовать этот инструмент для организации пространства во дворах будет проще. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга