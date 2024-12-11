Нарушений при производстве работ в Петербурге стало меньше на 14% за год

Залог тенденции – профилактическая работа ГАТИ.

В 2024 году в Петербурге число объектов без нарушений при проведении земляных работ выросло на 14% по сравнению с 2023 годом, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 6 марта.

Нарушения не выявили на 13,5 тыс. объектов из 18,2 тыс. зон. В 2023 году количество объектов без нарушений составляло 11,6 тыс. зон. Залог положительной тенденции – профилактическая работа ГАТИ. Инспекторы проводят консультирования и профилактические визиты. Внимание обращается даже на мелкие детали. Нарушителям объявляют предостережения.

Порядка 72% нарушений устранили благодаря профилактике, остальные случаи остаются на контроле инспекторов.

Ранее на Piter.TV: владельца здания на Заусадебной оштрафовали на 100 тыс. рублей за повторное игнорирование наледи.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга