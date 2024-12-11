Владельца здания на Заусадебной оштрафовали на 100 тыс. рублей за повторное игнорирование наледи

Первое происшествие произошло в январе 2025 года, когда на рабочего обрушилась ледяная глыба.

Владелец здания на Заусадебной улице, с крыши которого на прохожего упала наледь, снова привлечён к ответственности. Новый случай нарушения привлёк внимание контролирующих органов и обернулся штрафом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ), пишет spb.aif.ru.

Первое происшествие произошло в январе 2025 года, когда на рабочего обрушилась ледяная глыба. Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки и ушибы мягких тканей лица.

За несоблюдение норм безопасности владельцу здания сделали предупреждение, а само строение взяли под постоянное наблюдение, включая мониторинг с использованием нейросети "Городовой", пояснили представители ГАТИ. В конце февраля собственник повторно пренебрег обязанностями по уборке наледи. Искусственный интеллект обнаружил нарушение и передал данные в инспекцию. В итоге владелец заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что собственник здания на Шкапина, с которого на пешеходов упала наледь, оштрафован на 1 млн рублей.

Фото: ГАТИ