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Петербуржцев будут штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводка
Сегодня, 15:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев будут штрафовать за выгул опасных собак без намордника и поводка

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ЗакС обратится к Госдуме с предложением внести необходимые изменения и в федеральный КоАП.

Петербургский парламент утвердил федеральную законодательную инициативу об административной ответственности за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Штраф составит до трех тысяч рублей для физических лиц.

ЗакС обратится к Госдуме с предложением внести необходимые изменения и в федеральный КоАП. Для граждан за нарушение предусматривается либо предупреждение, либо штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч. Исключение прогулка на огороженной частной территории. Протоколы будут составлять территориальные отделы полиции.

Как уточнили "Невские Новости", закон применим к выгулу 12 потенциально опасных пород и их метисы.

Незрячий петербуржец судится с метрополитеном из-за необходимости надевать намордник на собаку-поводыря.

Фото: unsplash.com (Annie Spratt)

Теги: намордник, собаки, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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