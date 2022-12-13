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Незрячий петербуржец судится с метрополитеном из-за необходимости надевать намордник на собаку-поводыря

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Мужчина требует признать актуальный правовой акт частично недействующим.

Суд Петербурга рассматривает заявление незрячего горожанина к правительству Северной столицы и ГУП "Петербургский метрополитен" о признании текущих нормативов о провозе собак-проводников частично недействующим. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Согласно подпункту 9 пункта 27 правил пользования метрополитеном, инвалиды могут провозить собаку-поводыря только в наморднике и со специальным опознавательным знаком при наличии документов об обучении четвероногого помощника. Истец настаивает на том, что эти правила незаконны, так как животное в наморднике не сможет поднять упавшую трость и оказать другую помощь хозяину.

Ответчик оправдывает пункт тем, что собака может покусать пассажиров в определённых обстоятельстьствах, например, если её толкнули. В итоге был сделан вывод, что вопрос требует более глубокой проработки. Он был отложен до следующего судебного заседания.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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