Незрячий петербуржец судится с метрополитеном из-за необходимости надевать намордник на собаку-поводыря

Мужчина требует признать актуальный правовой акт частично недействующим.

Суд Петербурга рассматривает заявление незрячего горожанина к правительству Северной столицы и ГУП "Петербургский метрополитен" о признании текущих нормативов о провозе собак-проводников частично недействующим. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Согласно подпункту 9 пункта 27 правил пользования метрополитеном, инвалиды могут провозить собаку-поводыря только в наморднике и со специальным опознавательным знаком при наличии документов об обучении четвероногого помощника. Истец настаивает на том, что эти правила незаконны, так как животное в наморднике не сможет поднять упавшую трость и оказать другую помощь хозяину.

Ответчик оправдывает пункт тем, что собака может покусать пассажиров в определённых обстоятельстьствах, например, если её толкнули. В итоге был сделан вывод, что вопрос требует более глубокой проработки. Он был отложен до следующего судебного заседания.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга