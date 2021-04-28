Заключенный пензенской колонии получил срок за пропаганду нацизма

К его старому сроку добавили еще четыре года.

Первомайский районный суд Пензы признал виновным мужчину, отбывающего наказание в колонии, в пропаганде нацизма. Об этом информирует Telegram-канал "ОПЕР Слил".

Сообщается, что заключенный ИК-5 Пензенской области Алексей Шмарев публично призывал осужденных к осуществлению экстремистской деятельности. Он изготовил флаг с изображением нацистской символики и размахивал им на территории колонии. Факт деяния был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Суд признал Шмарева виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее брянского блогера оштрафовали на один миллион рублей за клевету на ветерана.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил