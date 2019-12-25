Брянского блогера оштрафовали на 1 млн рублей за клевету на ветерана

Блогер утверждал, что отец губернатора Брянской области во время войны сотрудничал с Германией.

Советский районный суд Брянска признал виновным блогера Сергея Маслова в клевете. Ранее он разместил в Сети информацию, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с контрразведкой Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Маслову назначили наказание в виде штрафа в один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Брянска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления"). пресс-служба регионального СК

Согласно данным уголовного дела, в мае 1942 года Василий Богомаз с сослуживцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326". Там он подвергался пыткам и наказаниям, но сохранил верность Родине. Позже Богомаз сбежал из лагеря и продолжил службу в рядах советской армии. По окончании войны он получил медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Ранее Путин ужесточил наказание за публичное оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма.

Фото: ВК / Типичный Брянск

