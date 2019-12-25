Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

По мнению суда, вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также несколькими свидетелями, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет.

Оппозиционер Алексей Навальный признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом стало известно из зала Бабушкинского суда.

Приговор огласила судья Вера Акимова. Навальный осужден за преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (Клевета). Также ему грозит штраф или принудительные работы. Помимо этого, решение суда основывается на результатах экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Подсудимый вину не признал. По его словам, это дело носит политический характер.

Напомним, совсем недавно президент России Владимир Путин одобрил поправки закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье. Теперь нарушителям грозит более жесткое наказание – лишение свободы. При этом, оно не применяется к делам, которые были возбуждены до принятия поправок.

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