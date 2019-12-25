По словам помощника президента, риск военных действий в Донбассе после санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сохраняется.

Кремль обеспокоен ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Киев принимает репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также ведущих политиков страны. В Кремле интересуются, кем избрана реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке страны.

Напомним, что 19 февраля СНБО Украины утвердил санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Медведчук считает, что санкции против него – это "торжество беспредела, анархии и беззакония". Стоит отметить, что в санкционный список попали восемь человек и 19 юрлиц. Из них 5 – граждане России.

Ранее мы сообщили, что оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана.

Фото: kremlin