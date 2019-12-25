  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана
Сегодня, 16:19
38
matveyvn

Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана

0 0

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги.

Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана. Участники "Движение за спасение родины" завершили многотысячный митинг на площади республики. Об этом рассказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Мы сейчас завершаем митинг, разделяемся на четыре части и начинаем акции неповиновения.

Ишхан Сагателян, представитель партии "Дашнакцутюн"

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги. На данный момент известно о четырёх перекрытых улицах в столице Еревана.

Ранее Азербайджан передал Карабаху тела 106 погибших военнослужащих.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, оппозиция, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии