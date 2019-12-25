Протестующие скандируют антиправительственные лозунги.

Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана. Участники "Движение за спасение родины" завершили многотысячный митинг на площади республики. Об этом рассказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Мы сейчас завершаем митинг, разделяемся на четыре части и начинаем акции неповиновения. Ишхан Сагателян, представитель партии "Дашнакцутюн"

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги. На данный момент известно о четырёх перекрытых улицах в столице Еревана.

Ранее Азербайджан передал Карабаху тела 106 погибших военнослужащих.

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