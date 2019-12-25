Азербайджан передал Карабаху тела 106 погибших военнослужащих

Эксперты заявили, что останки опознать невозможно.

Азербайджан передал Нагорному Карабаху тела 106 погибших военнослужащих. Об этом журналистам "Sputnik Армения" сообщил глава непризнанной самопровозглашенной НКР Араик Арутюнян. Политик уточнил, что все военные погибли во время последнего вооруженного конфликта в регионе. Договоренности по обмену жертвами боевых действий были достигнуты сторонами при посредничестве российских миротворцев. на данный момент поиски тел продолжаются.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР добавила, что переданные Баку человеческие останки неузнаваемы. Предположительно, сначала тела и останки 1485 человек захоронили. Там были как военнослужащие, так и гражданские лица.

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