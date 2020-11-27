Совфед одобрил тюремные сроки за оскорбление ветеранов

Нарушителям грозит до пяти миллионов рублей штрафа или пять лет тюрьмы.

Совет Федерации одобрил поправки, ужесточающие ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс России.

Нарушителям грозит до пяти миллионов рублей штрафа или пять лет отбывания в колонии.

Согласно поправкам, за распространение ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах, нарушителям будет грозить штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления посредством интернета или СМИ штрафы заплатить придется от двух до пяти миллионов рублей. Также может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Сроки и штрафы также могут коснуться тех, кто распространяет явное неуважение к дням воинской славы, а так же занимается осквернением символов воинской славы РФ.

Ранее в Кирове подростки устроили пляски у "Вечного огня".

Видео: Youtube/Совет Федерации