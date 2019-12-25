Из квартиры в Выборге украли технику, медали и наградный кортик

Домушник залез в квартиру на первом этаже через окно.

В пятницу, 18 марта, в полицию обратилась гражданка Беларуси, в квартиру которой пробрался вор. Как стало известно Piter.TV, женщина проживает в доме на улице Кривоносова в Выборге.

Неизвестный взломал окно и залез в квартиру, расположенную на первом этаже пятиэтажки. В помещении злоумышленник прибрал к рукам наградный кортик, телевизор, кофемашину, фотоаппарат и несколько медалей: "За победу над Германией и Великой Отечественной Войне: 1941-1944", "Ветеран вооруженных сил СССР", "Генерал армии Комаровский". Сумму ущерба хозяйка квартиры оценила в 30 тысяч рублей.

Злоумышленника уже разыскивают, с места изъяли следы рук, пригодные для исследования. Возбуждено уголовное дело о краже.

Также мы писали, что петербурженка отправится в колонию за ювелирное ограбление соседки.

Фото: Piter.TV